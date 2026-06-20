◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージD組第2節 アメリカ2-0オーストラリア(日本時間20日、シアトル・スタジアム)晴天に恵まれたアメリカ対オーストラリアの一戦。試合を通してピッチには日差しが降り注ぎ、暑さが厳しい戦いとなるなか、主審が足をつり、一時試合を中断するハプニングが起こりました。その場面は、アメリカが前半に2点を奪い優勢に進め、もうまもなく勝利を手にしようとする後半アディショナルタイ