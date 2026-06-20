◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人がウィットリーの快投と浅野の1号ソロで中日を下し、連敗を2でストップ。貯金6とした。1点差負けで首位から3位に後退して迎えたデーゲーム。巨人は3回、この日出場選手登録され、「8番・左翼」に入って即スタメンとなった浅野が相手先発左腕・大野のカットボールを左翼スタンド中段まで運んで1点先制に成功する。その後はなかなか得点を奪えず、1―0のまま試合が