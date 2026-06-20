岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」は5日目を迎えた。東日本の準決勝9Rは簗田一輝（30＝静岡）が1着。23年競輪祭以来のG1決勝へと進む。「今年はインフル、落車と調子を落としていたが、ここに来て、かみ合ってきた。点数がない時も、弱い時もG1で戦えるよう練習してきたつもり。悔いのないよう戦いたい」豊富な練習量が強い気持ちの支えとなっていることがうかがえた。