富山県朝日町は２０日午前７時４０分頃、木流川河口付近にいた雄のクマ１頭（体長約１００センチ）を緊急銃猟で駆除した。けが人はいなかった。町によると、周辺では１９日午後３時１０分頃、クマの目撃情報があり、翌２０日午前６時１５分頃、パトロールしていた町職員や消防隊員らが発見した。現場は、あいの風とやま鉄道の泊駅から北東に約１・５キロ、あさひ総合病院から北東に約４００メートルの地域。