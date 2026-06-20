５人組女性グループ・ＩＬＬＩＴのモカが、体調不良による約１カ月間の活動休止を経て復帰したが、再び活動を中断することになったと１９日、所属事務所のＢＥＬＩＦＴＬＡＢが発表した。同社は「モカは４枚目のミニアルバムの準備中に、過度な緊張感と不安症状が出たため治療を行っていた」「『ファンの皆さんに会いたい』という本人の強い意思により、リリース活動最終週の音楽番組に一部参加したが、しっかり回復するため