20日の朝、福井県敦賀市の北陸自動車道でクルマ4台が絡む多重事故が発生し、あわせて7人が重軽傷を負いました。20日午前8時15分ごろ、福井県敦賀市刀根の北陸自動車道で、対向車線にはみだしたクルマがクルマ3台と衝突しました。この事故で20代の男性ひとりが重傷を負うなど、あわせて7人がケガをして、病院に搬送されました。事故の影響で北陸自動車道は、20日午後1時半ごろまで、福井県の敦賀インターと木之本インターの間で、お