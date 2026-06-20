中島ひとみが勝負アイテムを公開した(C)Getty Images陸上女子100メートル障害の中島ひとみが自身のインスタグラムを更新し、勝負アイテムを公開して注目を浴びた。美しく割れた腹筋が魅力の中島はインスタで「今回の日本選手権勝負アイテムはピンクデコネイルとスパイクにつけたNARUTOの額当て」と記し、ネイルとスパイクの写真を添えて投稿している。【写真】「オシャレ〜！」中島ひとみの勝負アイテムをチェック続けて「次