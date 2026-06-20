これから復元が本格化する金沢城公園・二の丸御殿の見学会が20日開かれました。金沢城・二の丸御殿は、明治期の火災で焼失した建物の復元を目指し、県が2025年から本格的な工事に着手しています。掘削工事を前に、現在の状況が一般公開され二の丸御殿の間取りや、復元イメージも展示されました。訪れた人はこれまでの調査の説明を聞くなどして復元事業への理解を深めていました。訪れた市民「今度は御殿という部屋を作るということ