外は香ばしく、中はふっくらもちもちに焼けた甘い香りのクレープ生地に、フルーツやチョコレート、ホイップクリームなどをトッピングして扇形に畳み、紙のスリーブに入れ、手に持って食す──フランスにはない、この日本独自の新しい“食”のスタイルを生み出したのは、今年創業50周年を迎えたマリオンクレープ創業者、岸伊和男だ。【写真】「食べ歩き」の礎、創業50周年を迎えたマリオンクレープ“1号店”しかし当の岸は自身