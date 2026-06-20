AIを活用した評価のイメージ損害保険大手の三井住友海上火災保険が人工知能（AI）を活用した保険代理店の業務評価を6月下旬から始めることが20日、分かった。代理店のサービス向上と、評価に関わる社員の負担軽減につなげる狙いがある。AIを使った評価システムは、保険向けのサービスを展開する「hokan」（東京都）と共同で開発した。法令の順守状況や接客について代理店が作成した自己点検書を分析。回答に虚偽がないかを判定