◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 中日(20日、東京ドーム)巨人は緊迫の投手戦を制し、中日との2戦目に完封勝利しました。この日の先発はウィットリー投手。初回から四球でランナーを背負うなど不安定さものぞかせるも、ヒットは許さず中日打線をほんろうします。これを援護すべく打線も奮起。3回の先頭では、この日昇格となり即スタメン起用された浅野翔吾選手が第1打席を迎えます。対する中日の先発・大野雄大投手の3球目を振り抜く