NPB(日本野球機構)は20日の公示を発表。楽天は荘司康誠投手を登録抹消しました。今季は12試合先発で4勝6敗、防御率4.14。前日19日ロッテ戦は5回4失点で降板すると、チームは6回に勝ち越しを許して敗戦していました。荘司投手はこれが今季初抹消となります。