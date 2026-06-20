大谷は昨年4月にも第1子の誕生でチームを一時離脱していた【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦前に育児休暇のためチームを離脱した。チームはサヨナラ勝ちで4連勝を飾ったが、試合後にデーブ・ロバーツ監督が復帰時期などについて言及。突然の吉報に、米メディアや記者も一斉に“最新情報”を伝えた。サヨナラ勝利か