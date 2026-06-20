【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】サッカー日本代表は北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日・モンテレイ）を翌日に控え、午後６時から当地で公式の前日練習を行った。左膝を痛めキャンプ地の米ナッシュビルでリハビリを続けるＭＦ久保建英、体調不良でホテル静養となったＦＷ町野修斗を除く２４人がピッチに姿を見せ、決戦へ向けて最終調整を終えた