体操女子の日本代表が２０日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターでアジア選手権（２５日開幕、中国）に向けた試技会を公開し、ベテラン杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）らが参加した。杉原は「今回は団体戦もあるので、チームとして雰囲気も日に日に良くなってきて、声を掛け合いながら雰囲気も良くなっている。全体的にみんなの演技がつながって、大きなミスなくできたのはみんなの力」とチーム一丸を強調する。２６歳のチー