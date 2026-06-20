お笑いコンビ「マユリカ」が２０日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（７月３１日公開、渡辺正樹監督）の完成披露舞台あいさつに出席した。２人は野球好きな妖怪の声を担当。阪本は「小さい頃から憧れていた野原しんのすけさんと一緒にお仕事できてうれしく思います」と喜んだ。女性好きなしんちゃんに「しんちゃんのことが好きすぎて、（ステージ登場前に流す）出ばやしもしんち