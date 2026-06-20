◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）ソフトバンクは６―０の５回裏に先発のスチュワートが崩れた。無死二塁、代打・吉田に２ランを浴びると、１死から水野、レイエスに連続四球を与え、続く清宮に右前適時打を許して１００球で降板した。味方の大量援護で５勝目の権利目前だったが、先発の役目を果たせなかった。２番手の津森は続くマルティネスに左前安打を打たれて、１死満塁のピンチを招い