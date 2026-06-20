◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）日本ハムは０―６の５回、先頭の大塚が右中間への二塁打でチャンスメイクすると、進藤の代打・吉田が左翼ブルペンへの１号２ランを放った。昨季５月１１日の楽天戦（エスコン）以来、約１年ぶりの一発となった。その後、水野、レイエスの四球で１死一、二塁とし、４番・清宮幸が右前打を放ち３点目を奪った。４回まで無得点に抑えられていたソフトバンク先