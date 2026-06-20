◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回途中からマウンドに上がって４球で打者１人を打ち取って、無失点に抑えた。０―１の８回。ここまでノーヒットノーラン中だった先発・ウィットリーが２死から村松に初安打を浴びて２死一塁で降板。大勢がマウンドに上がり、代打・阿部をフォークで遊ゴロに打ち取った。ベンチではウィットリーと笑顔でグータッチを交わした。大勢はこれが今季２６