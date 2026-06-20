IS:SUE『REBORN Collection -Tied Icons-』東京公演ライブ写真 （撮影＝斎藤大嗣） ４人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が、デビュー2周年記念日となる6月19日、東京・Kanadevia Hallで「REBORN Collection -Tied Icons-」東京公演を開催した。サプライズ映像を通じて全国ツアーの開催を発表した。デビュー2周年の記念日当日に行われた本公演では、華やかな演出と、1ST ALBUM『QUARTET』のリリースを経て