私たちは日々、いろんな乗り物のお世話になっています。どんな乗り物を利用するときも、大人として恥ずかしくない振る舞いを心がけたいもの。電車内のマナーは何かと話題になりますが、意外と見過ごされがちなのがエレベータにおけるマナーです。【写真】エレベーターに乗る女性のイメージ写真、「開」ボタンを押して後方の人を優先する女性などもデパートや雑居ビル、あるいは会社や自宅マンションのエレベータで、もしかした