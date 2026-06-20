６月２０日の函館１１Ｒ・ＳＴＶ杯（２勝クラス、芝１２００メートル＝１６頭立て）は、古川奈穂騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝騎乗の単勝４番人気アンジュプロミス（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）が逃げ切り勝ちを決めた。勝ち時計は１分８秒０（良）。アンジュプロミスは勢いよくゲートを出ると、他馬の出方を見ながらハナへ。前半３ハロン３３秒５のぺースを刻み直線に向くと、２着のピコアーガイルが迫ってきた