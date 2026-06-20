元モーニング娘。で歌手の後藤真希（40）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。3階建ての豪邸を披露した。番組では自宅を紹介する後藤のVTR映像を放送。広々とした玄関やジェットバス付きの風呂、ジム・スタジオなど後藤のこだわりがたくさん詰まった豪邸が公開された。お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史は「ええお家やな〜」と驚いた。後藤は「6LDKくらいです」と告白。岡村は「どこに建