「巨人−中日」（２０日、東京ドーム）巨人先発のウィットリーが八回２死、村松に中前打を浴びて無安打投球が途切れた。これがこの日打たれた初安打。ベンチから内海コーチが出て交代を告げた。２番手で大勢がマウンドへ上がった。ウィットリーは初回１死で田中に四球を与えたが、福永を二ゴロ併殺に仕留めて切り抜けて波に乗った。二、四回にも四球を与えたが、安打は許さなかった。ウィットリーは７回２／３を１安打無