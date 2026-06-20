「ヤクルト−広島」（２０日、神宮球場）広島・小園海斗内野手（２６）が１号２ランを放った。今季２５０打席目でようやく本塁打が飛び出した。３点を追う五回無死一塁で、森下の代打で起用されて登場。松本健の初球を振り抜くと、打球は右翼ポール際に着弾する今季１号となった。試合前まで６２試合で打率・２２３、０本塁打、９打点と不調。１９日・同戦では４打数無安打に終わり、この日はスタメンを外れていた。