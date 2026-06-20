滋賀県彦根市の魅力をPRするご当地アイドル「ひこ姫」が今春、誕生した。メンバーの「まりな」さんと「みらの」さんは、ラジオ番組やイベントなどに登場して知名度アップに努め、ひこにゃんとのコラボも夢見て活動に力を入れている。【写真】「夢京橋キャッスルロード」で打ち水をするひこにゃんひこ姫は、地元のラジオ局エフエムひこねがまちを盛り上げようとメンバーを募集。近江鉄道を舞台にした映画「ガチャコン！」シリーズの