誰も住んでいない一軒家宛の配達物をきっかけに、郵便局員が知ったのは、姉妹が命を落とした理由。やがて妹の怨念は、かつて自身を追い詰めた人を襲う……。作者の送達ねこ氏に、この漫画に込めた意味を聞いた。〈漫画『85円の遺言』第2話〉 【画像】自分を追い詰めた若者たちと再会可憐な女性が鬼の形相に 「郵便局員×ホラー」異色の組み合わせを描く漫画家 漫画家・送達ねこ氏による『85円の遺言』は、郵便局員たち