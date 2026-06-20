食卓に欠かせない卵や鶏肉の値上がりが続いています。買い物客からは負担増を嘆く声が上がる一方、コメは価格が下がり始めており、店頭では明るい変化も見られています。 食品価格の上昇が続くなか、卵や鶏肉の高値が家計を直撃しています。 広島市南区のスーパーたかもりでは、卵10個入りを280円で販売。売り場には「高くてすみません」と書かれた表示も掲げられていました。また、国産若鶏もも肉は100グラムあた