来年４月に任期満了となる広島市の松井市長が５期目を目指して立候補する意向を明らかにしました。 松井一実市長「市民の皆さまとともに世界に誇れるまちづくりを集大成し、未来につなげるべく次期市長選に出馬したいと考えている」 松井市長は市議会で来年春に予定される市長選挙について問われ「５０年１００年先を見据え、持続可能な街を次世代に引き継ぐため」として立候補する意向を表明しました。 新アリーナ構