県警は約１０年にわたり、特殊詐欺被害への注意を呼びかけるうちわを配布した企業に感謝状を贈呈しました。 セキスイハイム中四国は約１０年にわたり、マツダスタジアムなどで特殊詐欺被害への注意を呼び掛けるうちわを配布していました。 うちわのデザインは毎年変えられていて、その年のカープのキャッチコピーなどがデザインされています。 年間約２０００枚が作成され、試合前などに配布されているというこ