青少年育成広島県民会議の新しい会長に、前サンフレッチェ広島社長で広島経済大学特任教授の仙田信吾さんが就任しました。 仙田さんは中国放送（RCC）の役員などを経て、2020年にサンフレッチェ広島の社長に就任。現在は相談役を務めています。 就任会見で仙田さんは、今年4月に亡くなったサンフレッチェ広島の初代総監督・今西和男さんの思いを伝えていきたいと話しました。 今西さんは、日本代表の森保一監督をはじめ、多