大雨による地下駐車場の浸水被害を防ぐため、出入り口を閉鎖する訓練が行われました。 去年９月、三重県四日市市の地下駐車場で大量の雨水が流れ込み約２７０台の車が浸水しました。 駐車場を出て地上へと向かう道では前方に波が…この被害を受け国は、想定を超える雨でも安全に避難できる時間を確保することなどを目指しガイドラインを策定しました。 （訓練）「浸水の恐れがございますので階段から地上へ避難をお願いしま