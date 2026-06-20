横田知事は副知事に農林水産省の知的財産課長を起用する方針を固めたことが分かりました。 複数の関係者によりますと、横田知事は副知事に農林水産省の知的財産課長吉松亨氏（４９）を起用する方針を固めたことが分かりました。 １９日に開会した県議会６月定例会の最終日に選任同意案を提出する方向で調整してるということです。 副知事は２人まで置くことができ、去年当時副知事だった横田知事が退任して以降１人は空席と