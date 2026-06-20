＜ニチレイレディス2日日◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞最終9番、クラブ選択に時間をかけて放った2打目がグリーン左にこぼれると、佐久間朱莉はガックリと肩を落とした。1バーディ・1ボギーの「72」と伸ばせず、トータルイーブンパー・58位タイ。予選落ちとなった。【LIVE写真】アゴが近いフェアウェイバンカーからの1打ドキドキの結末は?予選落ちは、1打足りなかった2025年9月