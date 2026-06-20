＜ニチレイレディス2日日◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。初日首位発進の荒木優奈が5バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル11アンダーで単独首位をキープ。通算2勝目に王手をかけた。トータル1アンダー・48位タイの57人が最終日にコマを進めた。【LIVE写真】アゴが近いフェアウェイバンカーからの1打ドキドキの結末は?ルーキーで優勝