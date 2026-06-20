並べられたレアアースの元素記号＝1月（ロイター＝共同）【北京共同】中国税関総署が20日公表した貿易データによると、5月のレアアース（希土類）磁石の日本への輸出量は前月比34.6％減の123トンだった。米中貿易摩擦を受けた輸出管理強化で激減した昨年5月以来の低水準となった。中国政府が1月に始めた軍民両用品目の対日輸出規制の影響が続いているとみられる。磁石は代表的なレアアースの用途で、電気自動車（EV）や産業機