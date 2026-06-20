【モデルプレス＝2026/06/20】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週月曜21時〜）に参加していた“はると”こと今井暖大、“ねね”こと時田音々が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】「今日好き」成立カップル「尊い」ラブラブランウェイ◆「今日好き」はるねねカップル、手繋ぎランウェイ制服姿に身を包