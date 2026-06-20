歌手の森高千里さん（57）が2026年6月14日、自身のインスタグラムを更新。ツアーでのミニスカ衣装姿を披露した。「約半年ぶりのツアー」森高さんは、「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour6月14日 埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール終了しました！」と報告し、ニーハイブーツとミニ丈の衣装を合わせたコーデや笑顔でマイクを持つ姿、美しいスタイルが際立つバックショットなどを投稿した。「約半年ぶりのツアー、待って