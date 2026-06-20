キッズピッチのオープニングセレモニー サッカーワールドカップが連日、盛り上がっていますが、高松市の運動公園に20日、子ども向けのミニサッカーコートが設置されました。 高松市の東部運動公園でお披露目されたのは、移動式のミニサッカーコート、「キッズピッチ」です。 元日本代表のハーフナー・マイクさんを招いてオープニングセレ