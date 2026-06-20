◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２０日・横浜）横浜スタジアムで午後６時１５分から予定されていたＤｅＮＡ・阪神戦は雨のため中止と発表された。東克樹投手が今季６勝目を懸けて先発する予定だった。雨天中止は４月２３日の阪神戦（横浜スタジアム）以来、今季３度目。