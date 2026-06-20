◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２０日・横浜）天候の回復が望めず、阪神としては今季７度目の雨天中止が決まった。予告先発は、伊藤将と東だった。交流戦の中止分は消化済みだが、同一リーグの４試合分はシーズン最終盤に組み込まれる見通し。残り７８試合でさらに中止が増えることが考えられ、過密日程になる可能性は高い。