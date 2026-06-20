◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）巨人の佐々木俊輔外野手が８回の守備から左翼に入り、１２日の西武戦（ベルーナドーム）以来の出場を果たした。１０日の楽天戦（楽天モバイル最強）で死球を受け、右肋骨の骨挫傷と診断された。１軍に同行しながら別メニュー調整を続け、１８日から全体練習に復帰し「（患部は）悪くなってはいない。できる範囲ではあります」と明かしていた。