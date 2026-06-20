◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）広島の森下暢仁投手が、４回４失点でマウンドを降りた。３点ビハインドの５回無死一塁で打席を迎え、代打を送られた。その代打・小園が１号２ランを放ち、さらに１死三塁の好機でファビアンが同点犠飛。黒星は免れた。先制点をもらった直後の２回は先頭への四球を起点に同点に追いつかれた。２死一塁から古賀に適時二塁打を浴びた。３回は増田に勝ち越しソロを浴び、４回