プロボクシングＷＢＡスーパー＆ＷＢＯ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）統一王者オスカー・コラーゾ（２９）＝プエルトリコ、米国＝の世界戦が両者ともに計量オーバーで、異例の地域タイトル戦に変更されて行われることになった。米国で最も伝統のある専門メディア「ＴＨＥＲＩＮＧ」が制定するパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通しての最強ランキング）で１位・井上尚弥（３３）＝大橋＝に対しての９位にラ