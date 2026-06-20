◇MLB アスレチックス12x-11エンゼルス(日本時間20日、サター・ヘルス・パーク)エンゼルスが打線が5本塁打を放つなど大量11得点をしますが、最大7点差あった6回以降毎回失点。延長10回には3四死球で押し出し。投手陣崩壊で悲劇のサヨナラ負けを喫しました。エンゼルスは4点を追う4回、デンゼル・グズマン選手の2ランやホセ・シリ選手の3ラン、さらにザカリー・ネト選手にもソロが飛び出し7点を奪って逆転に成功します。さらに5回に