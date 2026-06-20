フィギュアスケート女子の１８年ＧＰファイナル女王で、アイスダンスにも挑戦している紀平梨花（２３）がサッカー日本代表ユニホーム姿を公開した。「アディダスさんから名前入りの日本代表ユニホームをいただきました背中には『ＲＩＫＡ』の文字入りアディダスアスリートとして、このような素敵なプレゼントをいただけて本当に嬉しいです」とつづり、ブルーのユニホームに白のショートパンツ姿のキュートな姿を投稿した。