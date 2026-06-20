「JO1」の河野純喜（28）が19日に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）にゲスト出演。お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）の素顔を分析した。番組では、河野がナダルに「テレビで引っ張りだこになる秘訣」を質問。するとナダルは、共演歴のある河野について「おもしろいですよ。分析をしたりする」と評した。これを受け、MCの有田哲平からナダルを分析するよう求められた河野