お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（41）が19日に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）にゲスト出演。ロケ中に放った“全裸ボケ”を完全にスルーされた過去を明かした。番組では、「おひなさま」の愛称で知られるモデルの長浜広奈が「誰かがボケてもツッコミができない」と悩みを告白した。有田哲平から回答を求められたナダルは「ゆりやんはツッコミをしない」と語り、お笑いタレ