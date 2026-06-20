「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースが１点を追う九回にラッシングの適時打に右翼の送球エラーが絡んで劇的サヨナラ勝ち。佐々木朗希投手は六回途中３失点で勝敗はつかず。五回まで１安打無失点の快投だったが、３点リードの六回に連続本塁打で追いつかれたところで降板を告げられた。試合後のロバーツ監督は佐々木が投じた９０球を振り返り「素晴らしかったと思った」と第一声。「ヘンダー