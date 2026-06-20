タレント、モデルのほか、ユーチューバーとしても活躍していた小高実優さん（24）が20日までに、インスタグラムを更新、芸能活動と全SNS活動を終了することを発表しました。【映像】小高実優さんが芸能界引退を発表インスタは、今回の発表以外の過去の投稿が削除されています。小高さんは「皆さまへ。いつも活動を応援していただきありがとうございます」と書き出し、「この度、芸能活動及び全てのSNS活動を終了することをご